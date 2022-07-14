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Ветеран Отечественной войны: Во время ожесточенных боев я потерял ногу

Ветеран Отечественной войны: Во время ожесточенных боев я потерял ногу "Я горжусь тем, что участвовал в Отечественной войне, вернулся ветераном-победителем и что мы продемонстрировали нашу силу всему миру".
Армия
14 июля 2022 г. 16:35
Ветеран Отечественной войны: Во время ожесточенных боев я потерял ногу

"Я горжусь тем, что участвовал в Отечественной войне, вернулся ветераном-победителем и что мы продемонстрировали нашу силу всему миру".

Об этом Report заявил ветеран Отечественной войны, старший лейтенант Бекир Аскерзаде.

Б.Аскерзаде отметил, что Верховный главнокомандующий, президент Ильхам Алиев всегда уделял особое внимание к членам семей шехидов и ветеранам войны: "Я сам, как участник Отечественной войны, не остался в стороне от этого внимания и заботы. Я ощущаю ее и сейчас".

Спустя некоторое время после окончания войны Б.Аскерзаде получил должность старшего консультанта отдела организации работы с участниками Отечественной войны и семьями шехидов Исполнительной власти Хатаинского района.

Б.Аскерзаде выразил готовность и впредь служить государству, армии и народу Азербайджана. Еще со школьных лет проявлявший интерес к военному делу, Аскерзаде впоследствии получил соответствующее образование. В 2009 году он подал документы в Военный лицей им.Джамшида Нахчыванского. По окончании лицея в 2012 году поступил в Высшее военное училище им.Гейдара Алиева, где изучил тонкости и секреты военного дела.

Он получил образование по специальности инженер-сапер, а 23 июня 2016 года начал служить в рядах армии в звании лейтенанта. До ранения в Отечественной войне он нес службу в Азербайджанской армии.

Во время Отечественной войны участвовал в боях в направлении сел Талыш, Тапгарагоюнлу, поселка Суговушан, города Агдере.

В ожесточенных боях Б.Аскерзаде был ранен в ногу. После ранения он не растерялся и перевязал ногу, чтобы остановить кровотечение. Спустя пять часов он был доставлен в госпиталь.

Б.Аскерзаде отметил, что после операции, как и другие ветераны, был привлечен Фондом YAŞAT и Министерством труда и социальной защиты населения к 15-дневной реабилитации.

Ветеран впоследствии был обеспечен протезом, при помощи которого может свободно передвигаться, ходить на работу и даже бегать.

Отметим, что Б.Аскерзаде родился в 1995 году в селе Зарна Гахского района.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi qazisi: "Döyüşlərin şiddətli vaxtı ayağımı itirdim, yaralı halda 5 saat qaldım"

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