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Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели условную воздушную разведку

Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели условную воздушную разведку Вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана проведены учебно-тренировочные полеты в соответствии с планом подготовки на 2024 года.
Армия
25 октября 2024 г. 10:07
Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели условную воздушную разведку

Вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана проведены учебно-тренировочные полеты в соответствии с планом подготовки на 2024 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

По данным ведомства, после того, как были приняты доклады летных экипажей о подготовке, были проверены теоретические знания пилотов об условиях учебного полета и правилах техники безопасности.

Затем пилоты провели контрольный осмотр вертолетов.

В соответствии с планом учебно-тренировочных полетов, вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования. Были выполнены задачи по взлету и посадке, ведению воздушной разведки, обнаружению воздушных и наземных целей, установлению связи с пунктами командного штаба, а также по другим видам деятельности.

В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков, пилоты продемонстрировали высокий профессионализм.

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Версия на английском языке Azerbaijan Air Force’s helicopter units conduct training flights
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hərbi helikopterləri şərti hava kəşfiyyatı aparıblar

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