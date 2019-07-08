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"Вертолеты России" подписали контракт по итогам визита в Азербайджан

"Вертолеты России" подписали контракт по итогам визита в Азербайджан

АО "Вертолеты России" заключили контракт на ремонт двух азербайджанских вертолетов – Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1, сообщает Report со ссылкой на сайт министерства промышленности и торговли России.

"На минувшей неделе (2-5 июля- ред.) во время визита представителей АО "Вертолеты России" в Азербайджан был заключен контракт на ремонт двух вертолетов – Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что стороны в настоящее время продолжают работу по созданию на территории Азербайджана сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа "Ми" (на базе предприятия Silk Way Helicopter Services (SWHS)).

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