"Вертолеты России" подписали контракт по итогам визита в Азербайджан

АО "Вертолеты России" заключили контракт на ремонт двух азербайджанских вертолетов – Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1, сообщает Report со ссылкой на сайт министерства промышленности и торговли России.

"На минувшей неделе (2-5 июля- ред.) во время визита представителей АО "Вертолеты России" в Азербайджан был заключен контракт на ремонт двух вертолетов – Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что стороны в настоящее время продолжают работу по созданию на территории Азербайджана сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов типа "Ми" (на базе предприятия Silk Way Helicopter Services (SWHS)).