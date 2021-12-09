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Пострадавшие при крушении вертолета военнослужащие отпущены домой

Пострадавшие при крушении вертолета военнослужащие отпущены домой Полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов, получившие ранения в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы "Ми-17" на авиационном полигоне Гарахейбат, расположенном на территории Хызинского района, были отпущены домой.
Армия
9 декабря 2021 г. 18:10
Пострадавшие при крушении вертолета военнослужащие отпущены домой

Полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов, получившие ранения в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы "Ми-17" на авиационном полигоне Гарахейбат, расположенном на территории Хызинского района, были отпущены домой.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Было отмечено, что военнослужащие продолжат лечение под наблюдением врачей в домашних условиях.

30 ноября военный вертолет ГПС Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат на территории Хызинского района. В результате крушения вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 УК АР (нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям. Расследование уголовного дела взято генеральным прокурором под особый контроль.

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Версия на азербайджанском языке Helikopter qəzasında yaralanan sərhədçilər evə buraxılıb

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