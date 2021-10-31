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Вернулись азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос

Вернулись азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», подписанного между Азербайджаном и Турцией, наши военнослужащие, прошедшие очередной курс коммандос в Испарте, вернулись на Родину.
Армия
31 октября 2021 г. 12:25
Вернулись азербайджанские военнослужащие, окончившие курс коммандос

В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», подписанного между Азербайджаном и Турцией, наши военнослужащие, прошедшие очередной курс коммандос в Испарте, вернулись на Родину.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На мероприятии, организованном по этому поводу, были исполнены Государственные гимны Азербайджана и Турции. Выступившие поздравили выпускников с успешным окончанием курса и пожелали им успехов на службе.

Очередная группа военнослужащих азербайджанской армии отправилась в Турцию для участия в курсах коммандос.

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Версия на английском языке Azerbaijani servicemen complete commando course in Turkey
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə komando kursunu bitirən hərbçilərimiz vətənə qayıdıblar

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