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Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев встретился в Ханкенди с военнослужащими

Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев встретился в Ханкенди с военнослужащими Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев встретился в городе Ханкенди с военнослужащими.
Армия
8 ноября 2023 г. 13:18
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев встретился в Ханкенди с военнослужащими

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев встретился в городе Ханкенди с военнослужащими.

Как сообщает Report, глава государства сфотографировался на память с военнослужащими.

Отметим, что 8 ноября в городе Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев приняли участие в параде.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan İlham Əliyev Xankəndidə hərbçilərlə görüşüb

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