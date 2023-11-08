Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев встретился в Ханкенди с военнослужащими

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев встретился в городе Ханкенди с военнослужащими.

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев встретился в городе Ханкенди с военнослужащими.

Как сообщает Report, глава государства сфотографировался на память с военнослужащими.

Отметим, что 8 ноября в городе Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев приняли участие в параде.