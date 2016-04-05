Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев навестил проходящих лечение раненых военнослужащих

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев навестил раненых военнослужащих, проходящих лечение в Центральном военном клиническом госпитале министерства обороны.

Как сообщает Report, на встрече с ранеными военнослужащими Верховный главнокомандующий сказал: "Я приветствую вас и хочу выразить признательность. Вы героически сражались за Родину, за землю, защищали Родину и территориальную целостность. Народ Азербайджана гордится вами. Вы были ранены в боях, однако одержали победу. Вы сделали все, что требовалось для освобождения земель. Азербайджанская армия дала врагу достойный отпор и пресекла его провокацию. Возникшая на линии соприкосновения войск ситуация показала, что азербайджанская армия, азербайджанские солдаты и офицеры способные на великие дела, они герои".