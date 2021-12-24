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Верховный главнокомандующий: Будут созданы новые бригады коммандос

Верховный главнокомандующий: Будут созданы новые бригады коммандос "В этой воинской части в Гадруте находятся представители нового воинского соединения, Силы коммандос. Создание бригады коммандос является для нас новшеством".
Армия
24 декабря 2021 г. 16:53
Верховный главнокомандующий: Будут созданы новые бригады коммандос

"В этой воинской части в Гадруте находятся представители нового воинского соединения, Силы коммандос. Создание бригады коммандос является для нас новшеством".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.

Подчеркнув, что коммандос смогут выполнять любые возложенные на них боевые задачи, глава государства отметил, что в этих бригадах будут служить верные сыны Отчизны, которые имеют высокую подготовку, проявили высокую волю и готовы пожертвовать собой ради Родины: "Это значительно укрепит мощь нашей армии".

Президент отметил, что таких бригад станет больше, и таким образом, Азербайджанская армия и впредь сохранит свой профессионализм и высокий боевой дух.

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Версия на английском языке Supreme Commander-in-Chief: Creation of Commando Brigade is novelty for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Komando briqadasının yaradılması bizim üçün yenilikdir"

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