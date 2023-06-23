Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА

Верховному главнокомандующему были продемонстрированы имеющиеся на вооружении подразделений коммандо малокалиберное и крупнокалиберное оружие, бронетехника, автомобильная и специальная техника, в том числе артиллерийские, разведывательные, инженерные, ком

Верховному главнокомандующему были продемонстрированы имеющиеся на вооружении подразделений коммандо малокалиберное и крупнокалиберное оружие, бронетехника, автомобильная и специальная техника, в том числе артиллерийские, разведывательные, инженерные, коммуникационные и другие боевые средства, а также ударные дроны и беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Как сообщает Report, демонстрация военной техники состоялась в рамках ознакомления президента Ильхама Алиева с условиями, созданными в одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Глава государства понаблюдал за показательными тренировками коммандос на альпинистской башне и разведывательной тропе.