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Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА

Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА Верховному главнокомандующему были продемонстрированы имеющиеся на вооружении подразделений коммандо малокалиберное и крупнокалиберное оружие, бронетехника, автомобильная и специальная техника, в том числе артиллерийские, разведывательные, инженерные, ком
Армия
23 июня 2023 г. 19:44
Верховному главнокомандующему продемонстрировали имеющиеся в арсенале азербайджанской армии ударные дроны и БПЛА

Верховному главнокомандующему были продемонстрированы имеющиеся на вооружении подразделений коммандо малокалиберное и крупнокалиберное оружие, бронетехника, автомобильная и специальная техника, в том числе артиллерийские, разведывательные, инженерные, коммуникационные и другие боевые средства, а также ударные дроны и беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Как сообщает Report, демонстрация военной техники состоялась в рамках ознакомления президента Ильхама Алиева с условиями, созданными в одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Глава государства понаблюдал за показательными тренировками коммандос на альпинистской башне и разведывательной тропе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun arsenalındakı zərbə dronları və PUA-lar Ali Baş Komandana nümayiş etdirilib

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