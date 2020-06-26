Верховный главнокомандующий: Сегодня азербайджанская армия обладает высочайшим профессионализмом

"Сегодня Азербайджан в мировом масштабе является страной, которая полагается на собственные силы и ни от кого не зависит. Однако мы живем в условиях войны и также видим, что сегодня силовой фактор в мире, международной плоскости выходит на передний план. Нормы международного права грубо нарушаются, не соблюдаются. К сожалению, сегодня в международных отношениях преобладает принцип "кто сильный, тот и прав". Мы видим, наблюдаем это и должны предпринимать свои шаги в соответствии с этим, потому что нам необходимо считаться с реальной ситуацией".

Как передает Report, об этом Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил на церемонии открытия Н-ской воинской части Министерства обороны 25 июня.

"Нарушение норм международного права должно побуждать любую страну к усилению своего военного потенциала, и мы уже давно приступили к этому. Именно в результате этого сегодня Азербайджанская армия обладает высочайшим профессионализмом. В то же время по моему указанию в последние годы организуется оснащение нашей армии оружием, боеприпасами и техникой. На эти цели израсходованы миллиарды долларов. Сегодня Азербайджанская армия входит в число мощных армий с точки зрения технического оснащения. Наша бронетехника отвечает самым высоким стандартам. Модернизировалась наша система противовоздушной обороны, и задача этой воинской части заключается именно в этом. Мы приобрели в нескольких странах самые современные установки противовоздушной обороны. Их интеграция друг с другом в Азербайджане – на нашей географии - тоже непростой вопрос. Потому что наши системы противовоздушной обороны – это не секрет, данная информация уже раскрыта, - произведены в России, Беларуси, Израиле. В то же время установки, оставшиеся с советских времен, они тоже модернизированы. Нужна их интеграция друг с другом, нужно разместить их так, чтобы все наши стратегические объекты были защищены с воздуха. Конечно, это требует высокого профессионализма и средств. Если бы у нас не было средств, то где бы мы это приобрели? Какая страна давала нам что-то бесплатно, даром? Такой страны нет и никогда не было, в том числе в военной сфере. Мы все приобрели за свой счет. Если бы мы не создали сильную экономику, не реализовали гигантские нефтегазовые проекты, то где бы взяли эти средства? Все эти вопросы взаимосвязаны", - подчеркнул Ильхам Алиев.