Великобритания увеличит число военных инструкторов для борьбы с ИГ

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Глава британского министерства обороны Майкл Фэллон заявил, что для более эффективной помощи в борьбе против экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) Великобритания увеличит число своих военных инструкторов в Ираке, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы обсуждаем с нашими партнерами по коалиции возможности увеличения контингента наших инструкторов на тренировочных базах в Багдаде и в окрестностях столицы Ирака", — приводит слова Фэллона агентство Франс Пресс.

В прошлом месяце Великобритания доставила команду своих инструкторов в Багдад для оказания помощи бойцам вооруженных формирований иракских курдов ("пешмерга"), борющихся с боевиками ИГ в Сирии и Ираке. Еще одна группа военных проводит обучение курдов на севере страны.

ИГ провозгласила "халифат" на захваченных территориях Сирии и Ирака летом этого года. ИГ набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил и приобрела репутацию одной из самых жестоких. В результате действий боевиков погибли несколько тысяч мирных жителей, сотни тысяч стали беженцами и еще несколько тысяч человек находятся в заложниках.

США при поддержке ряда союзных стран, в том числе арабских, 23 сентября начали авиаудары по позициям "Исламского государства" в Сирии, с августа аналогичная операция проходит в Ираке. При этом США наносят удары без разрешения сирийских властей. Вашингтон поддерживает вооруженную оппозицию Сирии, которая воюет как против правительства, так и против боевиков "Исламского Государства".