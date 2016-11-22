Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Великобритания назначила нового военного атташе в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации министерства, 22 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане госпожой Керол Мери Крофтс.

Британский дипломат представил нового военного атташе Великобритании в Азербайджане, полковника-лейтенанта Дэвида Этхелля министру.

Закир Гасанов поздравил военного атташе с началом военно-дипломатической миссии в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности в сфере расширения связей между Вооруженными силами двух стран.