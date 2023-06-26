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Рассматривается вопрос совместного турецко-азербайджанского производства беспилотных систем

Рассматривается вопрос совместного турецко-азербайджанского производства беспилотных систем Ведется работа над совместным турецко-азербайджанском производством и эксплуатацией в Азербайджане беспилотных систем.
Армия
26 июня 2023 г. 14:29
Рассматривается вопрос совместного турецко-азербайджанского производства беспилотных систем

Рассматривается вопрос совместного турецко-азербайджанского производства беспилотных систем и их эксплуатации в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сказал в интервью CBC.

"У нас очень тесное сотрудничество с братской Турцией, есть совместный проект. Вопрос стоит не только о закупке новых летающих беспилотных систем, но также о их совместном производстве и эксплуатации здесь. Уже эти вопросы решаются, и в ближайшем будущем, наверное, общественность будет информирована, решение принято. Верховный главнокомандующий вооруженных сил Азербайджана уделяет особое внимание сотрудничеству вооруженных сил двух наших стран. Как вы знаете, что мы очень сильно интегрированы, проводим совместные учения", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə-Azərbaycan birgə PUA istehsalı məsələsinə baxılır
Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye in talks over joint production of unmanned systems

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