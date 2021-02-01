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Ведется подготовка к совместным турецко-азербайджанским военным учениям

Ведется подготовка к совместным турецко-азербайджанским военным учениям В турецком городе Карс продолжается подготовка к зимним учениям с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в Нахчыване.
Армия
1 февраля 2021 г. 17:26
Ведется подготовка к совместным турецко-азербайджанским военным учениям

В турецком городе Карс продолжается подготовка к зимним учениям с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в Нахчыване.

Как сообщает Report, соответствующая информация опубликована на странице Министерства национальной обороны Турции в Твиттере.

“Подготовка к совместным турецко-азербайджанским военным учениям, предусмотренным с 1 по 12 февраля в Карсе, продолжается. В рамках совместных маневров наши военные совершили минометные обстрелы”, - сообщили в министерстве.

Учения пройдут при участии Объединенного турецко-азербайджанского батальона.

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Версия на английском языке ФотоPreparations underway for joint Turkish-Azerbaijani military exercises
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