Ведется подготовка к совместным турецко-азербайджанским военным учениям

В турецком городе Карс продолжается подготовка к зимним учениям с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в Нахчыване.

В турецком городе Карс продолжается подготовка к зимним учениям с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в Нахчыване.

Как сообщает Report, соответствующая информация опубликована на странице Министерства национальной обороны Турции в Твиттере.

“Подготовка к совместным турецко-азербайджанским военным учениям, предусмотренным с 1 по 12 февраля в Карсе, продолжается. В рамках совместных маневров наши военные совершили минометные обстрелы”, - сообщили в министерстве.

Учения пройдут при участии Объединенного турецко-азербайджанского батальона.