О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы

ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы 12 августа в 21:26 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачинского района.
Армия
13 августа 2021 г. 11:26
ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы
0 : 00
0 : 00

12 августа в 21:26 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Хазинавар Горусского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гарыгышлаг Лачынского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

13 августа с 02:30 из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в населенных пунктах Йухары Вейселли Физулинского района, Сыгнах Ходжалинского района и в окрестностях города Шуша. Огонь в этих направлениях велся незаконными армянскими вооруженными отрядами, находящимися на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenians break ceasefire in direction of Lachin, Shusha and Khojaly  
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənilər Laçın, Şuşa və Xocalı istiqamətində atəşkəsi pozub"

Самое важное

В Баку мужчина со своей женой подвергли пыткам детей сводной сестры 
В Баку мужчина со своей женой подвергли пыткам детей сводной сестры 
13 августа 2021 г. 12:24
Турция успешно завершила испытания второй вакцины против коронавируса
Турция успешно завершила испытания второй вакцины против коронавируса
13 августа 2021 г. 12:07
ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы
ВC Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачына, Шуши и Ходжалы
13 августа 2021 г. 11:26
Силы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии провели совместные учения в Анкаре
ФотоСилы спецназа Азербайджана, Турции и Грузии провели совместные учения в Анкаре
12 августа 2021 г. 17:33
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов
Серебряным призерам Токио-2020 будет выплачено по 200 тысяч, бронзовым - по 100 тысяч манатов
12 августа 2021 г. 17:14
Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции
Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции
12 августа 2021 г. 16:28
Лейла Абдуллаева: Армения не вполне осознала суть трехстороннего заявления
Лейла Абдуллаева: Армения не вполне осознала суть трехстороннего заявления
12 августа 2021 г. 15:58
МИД: Заявление от 10 ноября не предусматривает размещение армянских военнослужащих на территории Азербайджана
МИД: Заявление от 10 ноября не предусматривает размещение армянских военнослужащих на территории Азербайджана
12 августа 2021 г. 15:55
Лаврина: Если в Ереване есть здравомыслящие люди, то должны подтолкнуть свое руководство к подписанию мира с Баку
Лаврина: Если в Ереване есть здравомыслящие люди, то должны подтолкнуть свое руководство к подписанию мира с Баку
12 августа 2021 г. 13:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi