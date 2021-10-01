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Васиф Талыбов: В Нахчыване обеспечена оборонная безопасность

Васиф Талыбов: В Нахчыване обеспечена оборонная безопасность Председатель Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере.
Армия
1 октября 2021 г. 03:57
Васиф Талыбов: В Нахчыване обеспечена оборонная безопасность

Председатель Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Мухсином Дере.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Верховного Собрания НАР, председатель Верховного Собрания выразил удовлетворение встречей с делегацией в Нахчыване и рассказал о военном сотрудничестве между двумя странами.

Отмечая работу, проделанную в области строительства армии и военных учений между автономной республикой и Турцией, спикер сказал, что в Нахчыване обеспечена безопасность обороны, отметив политическую поддержку турецкого государства во Второй Карабахской войне.

Спикер Верховного Совета отметил, что азербайджано-турецкие отношения, основанные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и Мустафой Кемалем Ататюрком, были успешно продолжены президентами, также подчеркнув важность Карсского соглашения и Шушинской декларации.

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Версия на азербайджанском языке Vasif Talıbov: “Naxçıvanda müdafiə təhlükəsizliyi təmin olunub”

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