Вакцинированы около 9 тыс. военнослужащих Азербайджанской армии

Примерно 9 тысяч военнослужащих ВС Азербайджана прошли вакцинацию от COVID-19

Примерно 9 тысяч военнослужащих ВС Азербайджана прошли вакцинацию от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Согласно приказу Министра обороны, в период пандемии в Азербайджанской Армии осуществляются соответствующие мероприятия для защиты здоровья личного состава и обеспечения полной безопасности от COVID-19.

Главное медицинское управление Министерства обороны осуществляет постоянный контроль за профилактическими мероприятиями, проводимыми в воинских частях.

С 16 февраля начался процесс вакцинации в целях защиты здоровья военнослужащих.

Вакцинация личного состава воинских частей, расположенных в Бакинском гарнизоне, проводится в Главном клиническом госпитале Вооруженных Сил, а военнослужащих воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях – в соответствующих военно-медицинских учреждениях.

До сегодняшнего дня около 9000 военнослужащих были привиты вакциной от COVID-19", - говорится в заявлении.