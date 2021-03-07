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Вакцинированы около 9 тыс. военнослужащих Азербайджанской армии

Вакцинированы около 9 тыс. военнослужащих Азербайджанской армии Примерно 9 тысяч военнослужащих ВС Азербайджана прошли вакцинацию от COVID-19
Армия
7 марта 2021 г. 13:12
Вакцинированы около 9 тыс. военнослужащих Азербайджанской армии

Примерно 9 тысяч военнослужащих ВС Азербайджана прошли вакцинацию от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Согласно приказу Министра обороны, в период пандемии в Азербайджанской Армии осуществляются соответствующие мероприятия для защиты здоровья личного состава и обеспечения полной безопасности от COVID-19.

Главное медицинское управление Министерства обороны осуществляет постоянный контроль за профилактическими мероприятиями, проводимыми в воинских частях.

С 16 февраля начался процесс вакцинации в целях защиты здоровья военнослужащих.

Вакцинация личного состава воинских частей, расположенных в Бакинском гарнизоне, проводится в Главном клиническом госпитале Вооруженных Сил, а военнослужащих воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях – в соответствующих военно-медицинских учреждениях.

До сегодняшнего дня около 9000 военнослужащих были привиты вакциной от COVID-19", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке How many Azerbaijani servicemen are vaccinated against COVID?
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun 9 000-ə yaxın hərbi qulluqçusu peyvənd olunub

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