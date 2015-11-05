​Вагиф Дяргяхлы: Мы имеем информацию обо всех событиях на линии фронта

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане существует необходимость в повышении профессионального уровня журналистов, пишущих о военной сфере". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета прессы Афлатун Амашов.

Выступая на проведенном при организации министерства обороны, Совета прессы и общественного объединения "Dinc Dünya" мероприятии, посвященном психологической подготовке и повышению опыта работающих в экстремальных ситуациях журналистов, А.Амашов отметил, что при Бакинском государственном университете должен быть создан отдел по подготовке военных журналистов.

Начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Дяргяхлы сообщил, что некоторые журналисты распространили необъективную информацию о событиях, произошедших на линии фронта в августе прошлого года: "После этих событий мы отправили в прифронтовую зону журналистов, пишущих об этой сфере. Иногда журналисты спрашивают нас, имеем ли мы информацию о каких-либо событиях в прифронтовой зоне. Мы имеем информацию обо всех событиях на линии фронта. Однако доведение ее до общественности возможно только с согласия руководства".

В.Дяргяхлы отметил, что журналистам, прошедшим аккредитацию в министерстве обороны, в скором времени будут выданы аккредитационные карты: "Аккредитация позволит нам работать с определенными журналистами. Иногда по одному и тому же вопросу к нам обращаются три разных журналиста органа СМИ".

Пресс-секретарь министерства также сообщил, что при выдаче аккредитации проверяется, проходил ли журналист военную службу.