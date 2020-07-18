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Вагиф Даргяхлы: Мы пресекли провокацию армян, враг отброшен назад

Вагиф Даргяхлы: Мы пресекли провокацию армян, враг отброшен назад В планы Армении входит оккупация территорий и захват позиций
Армия
18 июля 2020 г. 14:20
Вагиф Даргяхлы: Мы пресекли провокацию армян, враг отброшен назад

"Ход событий показал, что Армения, несомненно, намерена и дальше проводить оккупационную политику. В ее планы входит оккупация территорий и захват позиций".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, боеготовность, морально-боевой дух Азербайджанской армии, подготовленность наших подразделений в этом направлении пресекли армянскую провокацию: "Имеющиеся в нашем распоряжении оружие и боеприпасы позволили отразить атаку противника, враг был отброшен назад и понес потери".

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Версия на азербайджанском языке Vaqif Dərgahlı: “Sərəncamımızda olan silah-sursat düşmənin geri otuzdurulmasına şərait yaratdı”

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