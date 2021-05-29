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В Зангилане открыта новая воинская часть Госпогранслужбы

В Зангилане открыта новая воинская часть Госпогранслужбы 28 мая на территории Зангиланского района начала служебно-боевую деятельность новая воинская часть Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).
Армия
29 мая 2021 г. 11:25
В Зангилане открыта новая воинская часть Госпогранслужбы

28 мая на территории Зангиланского района начала служебно-боевую деятельность новая воинская часть Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Об этом Report сообщили в ГПС.

Выступая на церемонии открытия, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав с началом служебно-боевой деятельности новой воинской части, а также с 28 мая - Днем Республики - славной страницей в истории государственности нашего народа.

После церемонии открытия в воинской части был проведен осмотр штаба, служебных и административных помещений, жилых домов для офицерского состава, солдатских казарм, столовой, бани-прачечной, продовольственных, вещевых и оружейных складов, автостоянки, боевой техники и боеприпасов.

В конце мероприятия был проведен совместный обед с личным составом и сделаны памятные фотографии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda DSX-nin yeni hərbi hissəsi fəaliyyətə başlayıb

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