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В Забухе и Сусе обнаружены установленные армянами мины-ловушки

В Забухе и Сусе обнаружены установленные армянами мины-ловушки В селах Забух и Сус Лачынского района во время операций по очистке домов от мин были обнаружены установленные врагом мины-ловушки.
Армия
3 октября 2022 г. 18:38
В Забухе и Сусе обнаружены установленные армянами мины-ловушки

В селах Забух и Сус Лачынского района во время операций по очистке домов от мин были обнаружены установленные врагом мины-ловушки.

Об этом Report сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Были выявлены факты установления мин, приводящихся в действие при помощи проволочной ловушки, а также размещения ручных гранат под минами армянского производства ПМН-Э.

"Установка мин-ловушек, мин-сюрпризов, повышающих вероятность смерти, еще раз доказывает, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоTrap mines found in houses in Zabukh and Sus villages 
Версия на азербайджанском языке ФотоZabux və Susda evlərdə tələ-minalar aşkarlanıb

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