В Забухе и Сусе обнаружены установленные армянами мины-ловушки

В селах Забух и Сус Лачынского района во время операций по очистке домов от мин были обнаружены установленные врагом мины-ловушки.
Об этом Report сообщили в Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).
Были выявлены факты установления мин, приводящихся в действие при помощи проволочной ловушки, а также размещения ручных гранат под минами армянского производства ПМН-Э.
"Установка мин-ловушек, мин-сюрпризов, повышающих вероятность смерти, еще раз доказывает, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне", - говорится в сообщении.