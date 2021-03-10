В январе-феврале 28 человек в Азербайджане пострадали от мин

Погибли двое военнослужащих и пять мирных жителей

Общественное объединение "Азербайджанская кампания против мин" продолжает деятельность по формированию единой базы данных людей, пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов на территории Азербайджанской Республики, и решению этих проблем.

Как сообщили Report в общественном объединении, по информации, полученной от официальных структур, региональных координаторов и других источников, в феврале 2021 года в результате 8 инцидентов от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 18 человек.

Погибли двое военнослужащих и пять мирных жителей, четверо мирных жителей и семь военнослужащих получили ранения.

В феврале 2021 года подобные инциденты произошли на территории Физулинского, Агдамского, Тертерского и Джебраильского районов.

Всего за первые два месяца 2021 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 28 человек.

Общественное объединение призвало мирных жителей не посещать освобожденные от оккупации территории и не прикасаться к неразорвавшимся боеприпасам.