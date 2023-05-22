В ВВС состоялся первый выпуск курса подготовки гизирей

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособно

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подразделений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.



В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Учебно-тренировочном центре ВВС состоялся первый выпуск курса подготовки гизирей.



Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.



Выступившие на церемонии от имени командования ВВС поздравили выпускников, рассказали о важности подобных курсов в повышении профессионального уровня и боеспособности военнослужащих, пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе.

Окончившие курс военнослужащие выразили удовлетворение созданными условиями и учебным процессом.



Выпускники обещали оправдать оказанное им доверие, применяя обретенные знания и навыки на службе, более ответственно подходить к исполнению служебных обязанностей и с честью носить звание военнослужащего Азербайджанской армии.



После вручения сертификатов выпускникам, отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.



В заключение было сделано фото на память.