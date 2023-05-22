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В ВВС состоялся первый выпуск курса подготовки гизирей

В ВВС состоялся первый выпуск курса подготовки гизирей По указанию Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособно
Армия
22 мая 2023 г. 11:22
В ВВС состоялся первый выпуск курса подготовки гизирей

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подразделений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом подготовки на текущий год, в Учебно-тренировочном центре ВВС состоялся первый выпуск курса подготовки гизирей.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии от имени командования ВВС поздравили выпускников, рассказали о важности подобных курсов в повышении профессионального уровня и боеспособности военнослужащих, пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе.
Окончившие курс военнослужащие выразили удовлетворение созданными условиями и учебным процессом.

Выпускники обещали оправдать оказанное им доверие, применяя обретенные знания и навыки на службе, более ответственно подходить к исполнению служебных обязанностей и с честью носить звание военнослужащего Азербайджанской армии.

После вручения сертификатов выпускникам, отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.

В заключение было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Hava Qüvvələrində “Gizir hazırlığı” kursunun ilk buraxılış mərasimi keçirilib

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