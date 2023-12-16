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В ВВС прошли оценочные учения НАТО

В ВВС прошли оценочные учения НАТО Согласно утвержденному плану действий на 2023 год, в Н-ской воинской части ВВС Азербайджана в рамках "Концепции оперативных возможностей" НАТО состоялись "Самооценочные учения 2-го уровня (SEL-2)" пары вертолетов "Ми-17-1В" ВВС Азербайджана.
Армия
16 декабря 2023 г. 10:20
В ВВС прошли оценочные учения НАТО

Согласно утвержденному плану действий на 2023 год, в Н-ской воинской части ВВС Азербайджана в рамках "Концепции оперативных возможностей" НАТО состоялись "Самооценочные учения 2-го уровня (SEL-2)" пары вертолетов "Ми-17-1В" ВВС Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала участникам был представлен брифинг о сценарии, ходе учений, правилах безопасности и оценивании, разъяснены поставленные цели.

В ходе учений были проверены и высоко оценены умения и способности пары вертолетов "Ми-17-1В" и соответствующих подразделений к выполнению авиаперевозок (перевозок грузов и войск, эвакуации раненых).

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