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В ВВС Азербайджана проведены учения

В ВВС Азербайджана проведены учения Согласно плану подготовки на текущий год в Военно-воздушных силах проведены учебные полеты на боевых самолетах.
Армия
25 августа 2023 г. 12:41
В ВВС Азербайджана проведены учения

Согласно плану подготовки на текущий год в Военно-воздушных силах проведены учебные полеты на боевых самолетах.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом были выполнены задачи по взлету и посадке, сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах, определению координат наземных целей, принадлежащих условному противнику, а также ведению воздушной разведки и другие мероприятия.

"В ходе учений задачи, поставленные с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, были выполнены с высоким профессионализмом", - отметили в Минобороны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri döyüş təyyarələri ilə uçuşlar keçirib

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