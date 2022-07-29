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В ВС Азербайджана продолжается подготовка к новому учебному периоду

В ВС Азербайджана продолжается подготовка к новому учебному периоду В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана продолжается процесс подготовки к новому учебному периоду.
Армия
29 июля 2022 г. 10:46
В ВС Азербайджана продолжается подготовка к новому учебному периоду

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях армии Азербайджана продолжается процесс подготовки к новому учебному периоду.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

В связи с началом нового учебного периода в воинских частях был проведен строевой смотр, проверены учебно-материальная база, полигоны, боевая техника, вооружение и боевое оснащение личного состава.

Отметим, что в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки, учебный процесс в азербайджанской армии организуется и проводится в соответствии с требованиями Верховного Главнокомандующего, приказами и распоряжениями министра обороны и с учетом боевого опыта Отечественной войны.

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Версия на английском языке MoD: Process of preparation for new training period is underway
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda yeni tədris dövrünə hazırlıq prosesi davam edir

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