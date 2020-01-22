В войсках Нахчыванского гарнизона проводятся сборы - ВИДЕО

В сборах, проведенных за прошедший период, приняли участие командиры и заместители командиров взводов, командиры отделений, прапорщики различных специальностей и военнослужащие действительной сверхсрочной военной службы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе сборов были проведены занятия по усовершенствованию знаний и навыков, повышению педагогической подготовки младших командиров, прочитаны лекции на тему "Психология военнослужащего и воинского коллектива".

В настоящее время командирская подготовка и учебно-методические сборы военнослужащих различных специальностей продолжаются.