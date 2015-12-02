​В Вооруженных силах прошел учебно-методический сбор по психологической работе

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Управление морально-психологической подготовки и связей с общественностью провело учебно-методический сбор по организации и проведению психологической работы в Вооруженных силах с участием психологов воинских частей и подразделений, офицеров по работе с личным составом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

По информации, на организованном в прифронтовом регионе мероприятии были изучены требования соответствующего решения министра обороны касательно вступления в силу "Инструктажа по организации и проведению психологической работы в Вооруженных силах".

Специалисты обсудили вопросы, касающиеся индивидуальных психологических качеств личного состава, психологической подготовки, выявления и оказания помощи нуждающимся в психологической поддержке военнослужащим, были даны необходимые рекомендации.