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    В Вооруженных силах избран Лучший военный топограф

    Участники состязания ознакомились с возможностями современного картографического программного обеспечения
    © Mod.gov.az

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Согласно плану подготовки 2017-го учебного года, проведено состязание "Лучший военный топограф" среди офицеров Вооруженных сил, имеющих специальность топогеодезии.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе состязания, организованного по семи элементам, участники продемонстрировали свои умения по ориентированию на местности, определению места нахождения по GPS, установке теодолита, преобразованию координат с помощью специальной программы, склеиванию карт по номенклатуре, движению на местности по азимуту и физической подготовке.

    По общим показателям офицеры Р. Исаев занял первое место, Р. Нухов и Т. Мамедов соответственно вторые и третьи места.

    Участники состязания в то же время ознакомились с возможностями современного картографического программного обеспечения.

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