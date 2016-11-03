В Вооруженных силах Азербайджана будут проведены крупномасштабные учения

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, с 12-го по 18-е ноября в Вооруженных силах будут проведены крупномасштабные учения с целью проверки системы управления войсками и оружием в полевых условиях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На учения будут привлечены до 60 тыс. личного состава, более 50 единиц самолетов и вертолетов, более 150 единиц танков и бронетехники, a также до 700 систем ракетных войск и артиллерии.