 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Вооруженных силах Азербайджана будут проведены крупномасштабные учения

    На учения будут привлечены до 60 тыс. личного состава, более 50 единиц самолетов и вертолетов

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, с 12-го по 18-е ноября в Вооруженных силах будут проведены крупномасштабные учения с целью проверки системы управления войсками и оружием в полевых условиях.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    На учения будут привлечены до 60 тыс. личного состава, более 50 единиц самолетов и вертолетов, более 150 единиц танков и бронетехники, a также до 700 систем ракетных войск и артиллерии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi