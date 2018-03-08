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    В Вооруженных силах Азербайджана пройдет День открытых дверей

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ По поручению министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова, по случаю празднования праздника Новруз 20-го марта в 11.00 во всех воинских частях для родителей и родственников солдат пройдет День открытых дверей.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

    В рамках Дня открытых дверей планируются встречи командования воинских частей с родителями, в ходе которых будут обсуждены все интересующие их вопросы. Также будут организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.

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