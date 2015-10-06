Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Вооруженных силах Азербайджана проходят Дни НАТО. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации, согласно приказу министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, 6 октября в Баку экспертная группа Союзного трансформационного командования НАТО дала старт Дням НАТО в Вооруженных силах.

Делегация под руководством начальника Управления военного партнерства НАТО генерал-лейтенанта Али Четинкая (Турция) ознакомится с деятельностью учебных заведений специального назначения в Военной академии Вооруженных сил, Высшей военной школе им. Г.Алиева и Учебно-образовательном центре Вооруженных сил, проведет брифинги и обсуждения.

Мероприятие продлится до 8 октября.