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    В Вооруженных силах Азербайджана проходит мероприятие с участием всего руководящего состава

    Генералы и офицеры выполняют проверочные задания по управлению гусеничных и колесных боевых машин различных типов

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ С участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджана проходит трехдневное мероприятие.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    На мероприятии с участием замминистров обороны, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командующих объединений, начальников штабов и пр. выступил министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

    Министр довел до внимания присутствующих задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым перед Вооруженными силами Азербайджана, и отметил о высокой оценке, данной главой государства деятельности ВС.

    Генералы и офицеры выполняют проверочные задания по управлению гусеничных и колесных боевых машин различных типов.

    Присутствующий здесь состав принимает участие в теоретических и практических учениях в организованных в учебных центрах и полевых условиях пунктах и точках. 

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