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В войсковой части коммандос проведены тактико-специальные учения

В войсковой части коммандос проведены тактико-специальные учения Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск были проведены тактико-специальные учения.
Армия
28 декабря 2021 г. 12:29
В войсковой части коммандос проведены тактико-специальные учения

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск были проведены тактико-специальные учения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На основании разведывательных данных, полученных в соответствии с планом учений, была определена территория предполагаемого совершения провокации диверсионной группой условного противника. В целях предотвращения провокации диверсионной группы поднятые по сигналу “Тревога” коммандос покинули пункт постоянной дислокации и двинулись в направлении района оперативного предназначения.

Были применены различные способы передислокации в суровых климатических условиях и на территориях с крутым рельефом. Коммандос, попавшие при передвижении в засаду диверсионной группы условного противника, отработали навыки принятия оперативных решений, преодоления засады и ведения разведки на территории.

Основной целью учений было совершенствование тактических навыков личного состава в условиях ограниченного дневного и ночного видения, а также дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.

Коммандос успешно выполнили все поставленные задачи, продемонстрировав высокий профессионализм.

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Версия на английском языке ФотоTactical-special exercises held in the commando military unit
Версия на азербайджанском языке ФотоKomando hərbi hissəsində taktiki-xüsusi təlimlər keçirilib

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