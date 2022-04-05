В войсках Нахчыванского гарнизона завершены командно-штабные учения

Завершены командно-штабные учения, проведенные в соответствии с «Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год».

Завершены командно-штабные учения, проведенные в соответствии с «Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год».

Об этом Report сообщили в пресс-службе отдельной общевойсковой армии.

Сообщается, что на последнем этапе командно-штабных учений, прошедших в симуляционном центре, было скоординировано взаимодействие войск путем развития навыков по планированию боевых операций и выполнению совместных задач, проверена согласованность штабов как единого органа управления, с помощью компьютеров была оценена деятельность соединений и частей, реальность решений и расчетов.

Отмечается, что на заключительном этапе учений достигнута скоординированная деятельность по нейтрализации террористических групп условного противника, успешно применены оружие и боевая техники, а также современные системы вооружения и технические средства, командирам соединений даны соответствующие поручения по подготовке к очередным учениям.