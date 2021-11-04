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В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения

В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения 17:14
Армия
4 ноября 2021 г. 17:48
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения

В соответствии с «Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год», в соединениях продолжаются командно-штабные учения.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Согласно плану учений, на полевых и стационарных боевых контрольных пунктах планируются операции, составляются отчеты по различным видам деятельности, уточняются задачи тактических и специальных групп на местности, на макетах разрабатываются планы и отчеты по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.

Отрабатываются нанесение на карту планов и дополнений штабов по всестороннему обеспечению принятого решения, перенаправление соответствующих приказов и распоряжений в подразделения с использованием современных технических средств.

Следующий этап обучения будет продолжен за компьютером и практической деятельностью.

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