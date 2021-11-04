В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения

В соответствии с «Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год», в соединениях продолжаются командно-штабные учения.
Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.
Согласно плану учений, на полевых и стационарных боевых контрольных пунктах планируются операции, составляются отчеты по различным видам деятельности, уточняются задачи тактических и специальных групп на местности, на макетах разрабатываются планы и отчеты по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.
Отрабатываются нанесение на карту планов и дополнений штабов по всестороннему обеспечению принятого решения, перенаправление соответствующих приказов и распоряжений в подразделения с использованием современных технических средств.
Следующий этап обучения будет продолжен за компьютером и практической деятельностью.