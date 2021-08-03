В войсках начался летний период обучения

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии начался летний период обучения. На проведенных в воинских частях мероприятиях были заявлены основные цели и задачи на период обу

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии начался летний период обучения. На проведенных в воинских частях мероприятиях были заявлены основные цели и задачи на период обучения, а также порядок их выполнения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Отмечалось, что учебный процесс в армии ведется с целью повышения уровня боеготовности войск в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, приказами и распоряжениями министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, море и в воздухе, а также боевого опыта, обретенного в Отечественной войне.

В связи с началом летнего учебного периода в воинских частях были проведены строевые смотры, проверено состояние материально-технической базы, во всех воинских частях дан старт занятиям по боевой подготовке.