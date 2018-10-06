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    В Войсках химической защиты организован перевод специальной техники к эксплуатации в осенне-зимнем периоде

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В воинских частях Войск химической защиты организован перевод вооружения и техники к эксплуатации в осенне-зимнем периоде.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Основной целью занятий, проводимых в различных учебных точках, стала практическая демонстрация объема и последовательности работ, предстоящих выполнить военнослужащим в ходе сезонного обслуживания специальной техники, а также совершенствование знаний и навыков личного состава в этой сфере.

    В ходе занятий, проведенных на строевом плацу и в парке воинской части, технический состав выполнил задачи, поставленные перед ним руководителем занятий.

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