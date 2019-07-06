В воинской части взорвался танковый снаряд, погибли двое военнослужащих

Утром 6 июля в одной из воинских частей произошел несчастный случай.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.
Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего произошел взрыв.
В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих – гизирь Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и младший чавуш Салахов Самир Чингиз оглу.
Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
В результате произошедшего гизирь Мамедов Нурлан Рагим оглу тяжело ранен.
По данному факту проводится расследование.
News DepartmentАвтор новости