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В воинской части взорвался танковый снаряд, погибли двое военнослужащих

В воинской части взорвался танковый снаряд, погибли военнослужащие

Утром 6 июля в одной из воинских частей произошел несчастный случай.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны. 

Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего произошел взрыв.

В результате несчастного случая погибли двое военнослужащих – гизирь Агаларов Амиддин Шахмалы оглу и младший чавуш Салахов Самир Чингиз оглу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

В результате произошедшего гизирь Мамедов Нурлан Рагим оглу тяжело ранен.

По данному факту проводится расследование.

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