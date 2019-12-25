В воинской части ВВС Азербайджана сдано в пользование очередное жилое здание - ВИДЕО

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева по улучшению социально-бытовых условий личного состава Азербайджанской армии, военнослужащим предоставлено очередное жилое здание, расположенное на территории авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Встретившись с летно-техническим составом и членами семей на церемонии вручения ключей от служебных квартир, заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров от имени руководства министерства поприветствовал участников мероприятия.

Заместитель министра обороны отметил, что периодическое обеспечение военнослужащих постоянным жильем и служебными квартирами в последние годы с целью улучшения их социально-бытовых условий является ярким примером заботы главы государства о нашей армии.

В ходе мероприятия было сообщено, что пятиэтажное здание состоит из 70-ти полностью отремонтированных квартир и оснащено всеми линиями коммуникации.

Для здания, в котором созданы все необходимые условия с целью обеспечения эффективного отдыха семей военнослужащих, построена подстанция, установлены счетчики газа, воды, электричества, квартиры оборудованы кухонной мебелью, а также мебелью для гостевых, детских и спальных комнат, оснащены системой отопления. Территория покрыта асфальтом, установлен резервуар объемом 100 кубометров воды и проведены работы по благоустройству.

Получившие квартиры военнослужащие выразили признательность Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву за проявленную заботу.

Затем командующий ВВС генерал-лейтенант Р. Таиров ознакомился с созданными здесь условиями и побеседовал с членами семей военнослужащих за чайным столом.