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В воинской части завершились военно-учебные сборы

В воинской части завершились военно-учебные сборы Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2021 год, в Н-ской воинской части завершились военно-учебные сборы, проводившиеся с 25 октября.
Армия
7 ноября 2021 г. 22:55
В воинской части завершились военно-учебные сборы

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2021 год, в Н-ской воинской части завершились военно-учебные сборы, проводившиеся с 25 октября.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

На сборах, в которых была задействована группа военнослужащих запаса, участники получили возможность не только усовершенствовать ранее приобретенные боевые навыки и опыт, но и ознакомиться с имеющимися в арсенале нашей армии образцами современного вооружения, военной техники, освоить правила их эксплуатации.

После награждения отличившихся военнослужащих коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представил музыкальные номера.

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