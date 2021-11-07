В воинской части завершились военно-учебные сборы

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2021 год, в Н-ской воинской части завершились военно-учебные сборы, проводившиеся с 25 октября.

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2021 год, в Н-ской воинской части завершились военно-учебные сборы, проводившиеся с 25 октября.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

На сборах, в которых была задействована группа военнослужащих запаса, участники получили возможность не только усовершенствовать ранее приобретенные боевые навыки и опыт, но и ознакомиться с имеющимися в арсенале нашей армии образцами современного вооружения, военной техники, освоить правила их эксплуатации.

После награждения отличившихся военнослужащих коллектив Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова представил музыкальные номера.