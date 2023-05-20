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В воинской части проводится конкурс "Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке"

В воинской части проводится конкурс "Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке" В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части проводится конкурс «Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке».
Армия
20 мая 2023 г. 15:45
В воинской части проводится конкурс Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части проводится конкурс "Лучшая группа занятий по общественно-политической подготовке".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Основной целью конкурса, проводимого в целях совершенствования педагогических навыков руководителей групп занятий по общественно-политической подготовке, обучения руководителей групп правилам должного ведения идеологической работы с военнослужащими, является поддержание высокого уровня боевого духа в воинских коллективах, в том числе привитие личному составу чувства верности народу, государству, Верховному Главнокомандующему и военной присяге, а также пропаганда передового опыта в области общественно-политической подготовки.

Согласно плану, победители, удостоенные наград в первом этапе, проводимом в воинских частях, примут участие во всеармейском конкурсе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi hissədə “Ən yaxşı ictimai-siyasi hazırlıq dərsinin qrupu” müsabiqəsi keçirilir

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