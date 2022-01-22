В воинской части коммандос проведены учебные тренировки

Согласно плану боевой подготовки сухопутных войск, в воинской части коммандос состоялись учебные тренировки. Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны

Согласно плану боевой подготовки сухопутных войск, в воинской части коммандос состоялись учебные тренировки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии со сценарием учений коммандосы выполнили тактические перемещения, продвинувшись на основе разведданных в направлении зоны предполагаемого совершения диверсии разведывательно-диверсионной группой условного противника.

Придерживаясь требований маскировки, коммандос успешно выполнили задачи по ведению разведки в суровых климатических условиях на местности с крутым рельефом, обнаружению укрытия условного противника, осады и нейтрализации разведывательно-диверсионной группы.