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В воинской части коммандос проведены учебные тренировки

В воинской части коммандос проведены учебные тренировки Согласно плану боевой подготовки сухопутных войск, в воинской части коммандос состоялись учебные тренировки. Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны
Армия
22 января 2022 г. 15:20
В воинской части коммандос проведены учебные тренировки

Согласно плану боевой подготовки сухопутных войск, в воинской части коммандос состоялись учебные тренировки.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В соответствии со сценарием учений коммандосы выполнили тактические перемещения, продвинувшись на основе разведданных в направлении зоны предполагаемого совершения диверсии разведывательно-диверсионной группой условного противника.

Придерживаясь требований маскировки, коммандос успешно выполнили задачи по ведению разведки в суровых климатических условиях на местности с крутым рельефом, обнаружению укрытия условного противника, осады и нейтрализации разведывательно-диверсионной группы.

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Версия на азербайджанском языке Komando hərbi hissəsində təlim məşqləri keçirilib

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