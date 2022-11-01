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В воинской части коммандос проведены тактико-специальные учения

В воинской части коммандос проведены тактико-специальные учения В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск, проведены тактико-специальные учения с личным составом воинской части коммандос.
Армия
1 ноября 2022 г. 12:55
В воинской части коммандос проведены тактико-специальные учения

В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск, проведены тактико-специальные учения с личным составом воинской части коммандос.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На основании разведданных, полученных в соответствии со сценарием учений, была определена территория вероятного совершения провокации условной диверсионной группой противника. С целью предотвращения возможной провокации коммандос покинули пункт постоянной дислокации и двинулись в направлении района проведения операции.

Проникнув вглубь района проведения операции, коммандос успешно выполнили задачи по выявлению, окружению и обезвреживанию временных укрытий условного противника.

Основное внимание в ходе учений было уделено совершенствованию тактических способностей личного состава в условиях горной местности, оттачиванию навыков применения стрелкового оружия и дальнейшему укреплению боеспособности подразделений коммандос.

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Версия на английском языке Tactical-special exercises held in Azerbaijan commando military unit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan komandoları taktiki-xüsusi təlim keçib

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