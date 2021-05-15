В воинской части ГПС Азербайджана прошла церемония присяги молодых солдат

Церемония приведения к военной присяге молодых военнослужащих прошла 15 мая в воинской части Госпогранслужбы (ГПС) в Гёйтепе

15 мая в воинской части Госпогранслужбы (ГПС) в Гёйтепе прошла церемония приведения к военной присяге молодых военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства, после торжественной церемонии принятия военной присяги молодыми солдатами, заместитель начальника Госпогранслужбы генерал-лейтенант Азад Алекперов, выступив с речью, передал личному составу поздравительную телефонограмму от начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева.

В своем выступлении генерал отметил, что вступление молодых солдат в ряды личного состава ГПС пришлось на период славной истории Пограничной охраны Азербайджана. Было отмечено, что в результате контрнаступательных операций, проведенных Вооруженными силами Азербайджанской Республики под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, была восстановлена территориальная целостность нашей страны, Отечественная война завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией. Было заявлено, что будут продолжены работы по созданию необходимой инфраструктуры для охраны и обороны госграниц нашей Родины.

Молодые воины, которые присягнули на верность Родине и государству, приняли ответственность за соблюдение наших священных границ. Ораторами была выражена уверенность в их верности принесенной военной присяге, молодым солдатам пожелали успехов в дальнейшей службе.

Церемония завершилась торжественным маршем молодых солдат перед трибуной.