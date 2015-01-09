​В воинской части, где побывал Артур Расизаде, будет построено жилое здание

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В N-ской воинской части военно-воздушных сил Азербайджана, где побывали премьер-министр страны и министр обороны, будет построено жилое здание для семей офицеров. Как сообщает Report, распоряжение об этом было дано во время посещения чиновников данной воинской части. В здании, которое будет построено, смогут поселиться 50 семей офицеров.

Напомним что, в декабре 2014 года А.Расизаде и З.Гасанов побывали в воинских частях военно-воздушных сил Азербайджана. Они осмотрели недавно отремонтированное здание штаба и боевого дежурства части, стартовый командный пункт, казармы для солдат, столовую для летно-технического состава и солдат, банно-прачечный комплекс части, контрольно-пропускной пункт и плац для построения личного состава.