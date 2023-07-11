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В воинской части азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы

В воинской части азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в N-ской воинской части проведены учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.
Армия
11 июля 2023 г. 11:18
В воинской части азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в N-ской воинской части проведены учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе сборов были улучшены теоретические знания офицеров по ведению современного общевойскового боя, а также оценена их физическая подготовка. Были обсуждены мероприятия, которые будут проведены в течение следующего учебного периода текущего года, участникам были даны методические рекомендации.

Основной целью проведения учебно-методических сборов является совершенствование знаний и навыков офицеров по управлению и повышение уровня их профессионализма.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun hərbi hissəsində təlim toplanış keçirilib

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