В воинской части азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в N-ской воинской части проведены учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в N-ской воинской части проведены учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе сборов были улучшены теоретические знания офицеров по ведению современного общевойскового боя, а также оценена их физическая подготовка. Были обсуждены мероприятия, которые будут проведены в течение следующего учебного периода текущего года, участникам были даны методические рекомендации.

Основной целью проведения учебно-методических сборов является совершенствование знаний и навыков офицеров по управлению и повышение уровня их профессионализма.