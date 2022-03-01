В воинской части армии Азербайджана проведены тактические учения

Согласно плану боевой подготовки, в воинской части проведены тактические учения.

Согласно плану боевой подготовки, в воинской части проведены тактические учения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии со сценарием учений, подразделения успешно выполнили тактические перемещения на местности, операции по охране и поиску, обнаружению и обезвреживанию диверсионно-разведывательной группы условного противника и другие задачи.

Основной целью проведения тактических учений является поддержание высокого уровня боеготовности подразделений и совершенствование практических навыков военнослужащих.