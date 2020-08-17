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В воинских частях в прифронтовой зоне проводятся мероприятия

В воинских частях в прифронтовой зоне проводятся мероприятия В ходе бесед с военнослужащими были озвучены различные предложения и даны ответы на ряд интересующих их вопросов
Армия
17 августа 2020 г. 13:26
В воинских частях в прифронтовой зоне проводятся мероприятия

Согласно плану совместных действий на 2020 год между Министерством обороны и Военной прокуратурой Азербайджанской Республики, мероприятия, проводимые в Азербайджанской Армии, продолжаются.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев и заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, посетив воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне, встретились с военнослужащими, в том числе с личным составом, несущим боевое дежурство непосредственно на передовой линии обороны.

Сначала был посещен мемориал "Памяти погибших в Апрельских боях", возложены цветы, почтена память шехидов, павших за независимость и территориальную целостность страны.

В ходе встреч были проведены беседы о дальнейшем улучшении боевой подготовки и морально-психологического состояния личного состава, важности выстраивания взаимоотношений в воинских коллективах в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством и воинскими уставами, воспитании военнослужащих в духе патриотизма, укреплении воинской дисциплины и правопорядка, а также касательно других вопросов.

В ходе мероприятий до личного состава были вновь доведены задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами перед армией, а также отмечены высокие достижения в развитии Азербайджанской Армии и усилении военной мощи страны благодаря вниманию, заботе и непосредственному руководству со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Во время бесед с военнослужащими были озвучены различные предложения и даны ответы на ряд интересующих их вопросов.
В соответствии с планом совместных действий продолжается правовая просветительская работа с участием представителей Военной прокуратуры республики и гарнизонной военной прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbhəboyu zonada yerləşən hərbi hissələrdə tədbirlər keçirilir

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