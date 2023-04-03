В воинских частях состоялось заседание по итогам первого квартала

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки, в воинских частях состоялось обобщающее заседание, посвященное итогам первого квартала 2023 учебного года.

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки, в воинских частях состоялось обобщающее заседание, посвященное итогам первого квартала 2023 учебного года.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

На заседании были заслушаны доклады о проделанной в течение первого квартала 2023 года работе по повышению боеспособности и организации служебно-боевой деятельности подразделений, а также по выполненным задачам, было проанализировано состояние боевой подготовки, материально-технического обеспечения, воинской дисциплины и службы войск.

До сведения участников заседания были доведены задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией, поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова по организации служебно-боевой деятельности, службы войск и боевого дежурства.

В заключение были награждены отличившиеся на службе военнослужащие.